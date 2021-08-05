Кравчук объяснил отказ Украины от ядерного оружия

Киев не имел возможности отказаться от подписания Будапештского меморандума и сохранить ядерное оружие в своем распоряжении из-за истекшего срока использования боеголовок. Об этом в интервью изданию «Левый берег» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, на момент подписания соглашения — декабрь 1994 года — страна могла бы эксплуатировать вооружение такого типа не более трех лет. «То есть 1400 боеголовок могли бы стать невероятно трудным и опасным грузом для Украины, и мы бы стали заложниками ядерного оружия», — объяснил он.

Кравчук добавил, что это решение также было продиктовано стремлением России обеспечить свою стратегическую безопасность, а отказ Украины поставил бы под угрозу весь регион. «Если говорить совсем грубо, то в каждой ядерной боеголовке был чип, после расшифровки которого можно было получить знания о всей системе обороны сначала Советского Союза, а затем России», — отметил политик.

При этом Кравчук подчеркнул, что отказ от ракет был продиктован и «ядерным страхом» Белого дома, так как все они изначально были нацелены на территорию США. Экс-президент также посетовал, что Украина до сих пор и не получила приемлемой компенсации за вывоз оружия со своей территории.

«Америка нам компенсировала около 950 миллионов долларов за то, что мы лишились оружия. А у нас каждая ядерная шахта стоила миллиард [долларов]. Позже на Западе посчитали, что вся наша инфраструктура стоила около 200 миллиардов долларов», — сказал бывший лидер Украины.

Ранее Кравчук заявил, что нормализация отношений России и Украины может произойти только в случае окончания войны в Донбассе. Он также счел, что приблизить этот момент поможет членство республики в НАТО. «Наладим нормальную границу, не будем воевать, будем [совершать] обмен продуктами, обмен производственных изделий, торговля и другие дела», — допустил политик.