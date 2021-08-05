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В ВОЗ предупредили о начале «реальной опасности» из-за COVID-19

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Фото: Fabrice Coffrini / Reuters

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что человечество вступило в «период реальной опасности» из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

«Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии», — сказал он. Глава ВОЗ подчеркнул, что распространение инфекции подстегивается возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в области здравоохранения и общественной сфере, а также неравноправной вакцинацией.

Он также напомнил, что более 80 процентов всех вакцин от коронавируса начали уходить в страны с высокими доходами. Гебрейесус посчитал неправильной нынешнюю ситуацию, при которой работники здравоохранения в государствах с низкими доходами «не получают вакцину», в то время как в других странах вакцинацию проходят жители, не подвергающиеся риску серьезно заболеть.

По словам главы организации, обретенные достижения в борьбе с пандемией утрачиваются, системы здравоохранения перегружены, поскольку рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения людей средств лечения.

Ранее Гебрейесус заявил, что странам мира стоит ввести мораторий на дополнительные, «бустерные» дозы вакцины от коронавируса, чтобы более эффективно поделиться существующими объемами препаратов с бедными странами. По его мнению, ревакцинацию следует ограничить хотя бы до конца сентября.

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