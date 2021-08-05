В алтайском селе Колывань изготовят посвященное писателю Василию Шукшину панно

Панно в стиле флорентийской мозаики, посвященное уроженцу Алтайского края, писателю, режиссеру и актеру Василию Шукшину, изготовят в селе Колывань. Об этом рассказал директор Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая Игорь Коротков, передает ТАСС.

По словам Короткова, панно будет установлено на территории музея рядом с Аллей победителей кинофестиваля, посвященного Шукшину. Его изготовят мастера Колыванского камнерезного завода.

«Такая идея в крае, где все связано с Шукшиным, родилась впервые. По нашей задумке, панно станет завершением арт-объекта на территории усадьбы музея — Аллеи победителей кинофестиваля, который традиционно уже долгие годы проводится на Алтае в честь Шукшина», — рассказал Коротков.

Предполагается, что панно будет состоять из трех частей. Первая — изображение самого Шукшина, вторая будет посвящена символу фестиваля «Шукшинские Дни на Алтае», природе региона и мотивам фильма «Калина красная», в котором Шукшин выступил режиссером, сценаристом и актером. В третьей части мозаики будет рассказано об истории создания фестиваля, который проводится на родине Шукшина с 1976 года.

Одна часть мозаики с его изображением будет высотой в человеческий рост — 1,6 на 2 метра. Вместе с рамой она будет весить более полутонны. Установка панно будет осуществляться с помощью бетонирования из-за объема и массы конструкции.

«Над панно будут работать не менее пяти мастеров. Как подчеркнул Коротков, это очень сложная работа и такого опыта у завода еще не было. Нужно кропотливо сделать осколки для мозаики и выложить их так, чтобы образ стал узнаваемым. Готового макета для такого проекта нет. Это будет очень трудоемкая работа и, конечно, нам хотелось бы закончить работу ко 2 октября (день смерти Шукшина), но, учитывая сложность, особенности транспортировки и монтажа, задача стоит поставить хотя бы до снега», — подчеркнул Коротков.

Стоимость проекта составит около двух миллионов рублей, его реализуют на средства краевой программы по закупу произведений Калыванского камнерезного завода для учреждений культуры региона. Панно будет погодоустойчивым и износостойким, так как будет расположено на улице.