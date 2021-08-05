Поступок матери шестимесячного младенца признали отвратительным

Пользователи сети посчитали «отвратительным» поступок блогерши Марисы Карпинеты (Marisa Carpineta), которая решила проколоть уши своей шестимесячной дочери. Ее ролик опубликован в TikTok.

На кадрах видно, как мать держит голову ребенка, в то время как специалист тату-салона прокалывает младенцу уши иглой. После окончания процесса блогерша пошутила, что ребенок одарил ее «грозным взглядом». Однако позже женщина выложила ролик, на котором ее дочь выглядела веселой и счастливой.

Зрители канала разделились во мнениях относительно того, что тиктокерша захотела сделать пирсинг младенцу. Одни назвали ее решение отвратительным. «Это должно быть незаконно. Это должен быть выбор ребенка… Заставлять младенца страдать от боли, потому что вы хотите сережки? Ужасно», — написал один из недовольных юзеров. «У меня мурашки от этого по коже. Не причиняйте своему малышу лишнюю боль», — возмутился другой.

Некоторые комментаторы встали на сторону Карпинеты. Они отметили, что прокалывать уши в детстве намного лучше, чем во взрослой жизни — ребенок все равно не запомнит причиненную ему боль.