Эксперт назвал способ зашифровать секретный файл при отправке

Партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов назвал способ зашифровать секретный файл при отправке. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Эксперт рассказал, что для безопасной передачи файлов подходят программы шифрования документов, создающие специальный ключ, с помощью которого файл запечатывается на стороне отправителя, а распечатывается на стороне получателя. По его словам, чем серьезнее система шифрования, тем сложнее выглядит этот ключ.

Мясоедов пояснил, что открыть запечатанный таким ключом файл удастся только с помощью специально сгенерированного сертификата. «Иначе говоря, ключа в виде набора символов пользователь не видит, защита происходит на программном уровне», — сказал он.

Специалист также посоветовал использовать мессенджеры, которые предлагают «так называемое peer-to-peer общение». С помощью них можно «обходить при передаче данных внешние сервера, благодаря чему файлы не проходят через руки третьей стороны».

Ранее сообщалось, что активация скрытой настройки браузера может существенно ускорить загрузку файлов через интернет. Авторы объяснили, что браузеры значительно снижают скорость загрузки файлов, чтобы оставить подключение к интернету доступным для других процессов и программ. Например, если скорость интернета составляет 100 мегабит в секунду, то загрузка документов через браузер может ограничиваться до 20 мегабит в секунду. Однако данный лимит можно обойти. Для снятия ограничений нужно зайти в настройки Experiments или Flags браузеров Chrome или Opera.

