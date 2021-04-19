Раскрыт способ ускорить загрузку файлов на компьютере

Активация скрытой настройки браузера может существенно ускорить загрузку файлов через интернет. Об этом говорится в материале на сайте издания Hi-Tech Mail.ru.

Авторы объяснили, что браузеры значительно снижают скорость загрузки файлов, чтобы оставить подключение к интернету доступным для других процессов и программ. Например, если скорость интернета составляет 100 мегабит в секунду, то загрузка документов через браузер может ограничиваться до 20 мегабит в секунду. Однако данный лимит можно обойти.

По словам журналистов, для снятия ограничений нужно зайти в настройки Experiments или Flags браузеров Chrome или Opera. В Chrome функция «Параллельная загрузка» активируется после ввода в адресной строке команды chrome://flags/#enable-parallel-downloading. Для браузеров Opera необходимо ввести команду opera://flags/#enable-parallel-downloading.

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После этих действий программа попросит перезапустить браузер. «Теперь ваш браузер будет использовать многопоточную загрузку при скачивании файлов, разбивая их на несколько частей, а значит, загрузка будет занимать намного меньше времени», — заявили авторы. Журналисты отметили, что описанные настройки можно применять как в десктопной, так и в мобильной версиях Chrome и Opera.

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