Москвичам предрекли последний всплеск мощного тепла

В предстоящие выходные и во второй половине недели в Москве ожидается последний всплеск мощного тепла. Столбик термометра поднимется до 25-30 градусов, предрек ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец, слова которого приводит РИА Новости.

«Гидродинамические расчеты показывают, что предстоящие выходные и первая половина следующей недели станут лебединой песней лета — ожидается последний всплеск мощного тепла, когда в дневные часы воздух еще будет прогреваться до плюс 25-30», — отметил специалист.

Эти дни также станут последними в купальном сезоне, добавил Тишковец. Он уточнил, что к концу недели закружат циклонические вихри, в тылу которых сформируется свежая северо-восточная струя. Это понизит температурный фон до многолетней нормы.

Синоптик также указал, что среднесуточная температура к 24 августа спадет до 15 градусов.

Ранее Тишковец заявил, что в середине августа в Центральной России начнет устанавливаться осенняя погода. По его словам, в первой половине месяца столбик термометра поднимется выше климатической нормы. Помимо этого, в последующие дни норма по количеству осадков будет перевыполнена минимум в 1,5 раза.