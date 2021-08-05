В Китае заявили об утечке коронавируса из американской лаборатории

Версия об утечке коронавируса из американской лаборатории может подтвердиться, поскольку в Европе мог распространиться другой тип инфекции. Об этом пишет китайская газета «Жэньминь жибао», цитаты приводит «ИноСМИ».

Авторы статьи ссылаются на исследования нескольких европейских экспертов. Те предположили, что коронавирус мог распространиться в странах Европы еще до того, как о вспышке объявили в Китае. В материале указано, что в утечке можно заподозрить американскую биологическую лабораторию в Форт-Детрике.

Материалы по теме Пандемия из пробирки. Мог ли коронавирус утечь из китайской лаборатории и почему эта версия набирает популярность? Самый високосный год Кризис, войны, пандемия: как 2020 год изменил мир и почему его называют худшим в истории?

«В апреле 2018 года военная база Форт-Детрик закрыла печь для сжигания отходов, чтобы снизить расходы на техническое обслуживание. С тех пор работа по уничтожению медицинских отходов, включая те, что относятся к "биологическому оружию", передана частной компании... Однако у этой компании большой список нарушений», — утверждает китайское издание.

Китайские и американские власти регулярно высказываются об искусственном происхождении SARS-CoV-2. По словам официального Пекина, к утечке причастны лаборатории из США. Там действительно есть два места, где проводят эксперименты по усилению функций вирусов: лаборатория в Галвестоне, штат Техас, и Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл. Уже после начала пандемии COVID-19 стало известно, что в Чапел-Хилл несколько раз происходили инциденты при работе с коронавирусами, чуть не закончившиеся утечкой вируса из лаборатории.

Кроме того, распространена версия об утечке инфекции из китайской лаборатории в Ухане. Всемирная организация здравоохранения предлагала запустить вторую фазу расследования происхождения вируса и получить доступ к данным, касающимся самого начала пандемии — они хранятся в Ухане. Однако китайские власти отвергли план.