Названа цена защищенного смартфона Nokia в России

В Россию привезли новый защищенный смартфон Nokia XR20. Об этом сообщается на сайте компании.

Модель XR20 доступна с 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти. Устройство оценили в 44 990 рублей. На данный момент можно оформить предзаказ на смартфон. В подарок за покупку Nokia предлагает беспроводные наушники BH-405.

Аппарат имеет усиленный пластиковый корпус, сертифицированный по армейским стандартам. Названный девайс можно ронять с высоты до 1,8 метра и эксплуатировать при температуре до минус 20 градусов. Смартфон получил защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus, которое, по словам производителя, в четыре раза прочнее обычных стекол.

Nokia XR20 оснащен 6,67-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 2400х1080 пикселей, чипом Qualcomm Kryo 460, тройной камерой с объективами разрешением 48, 13 и 8 мегапикселей. Телефон получил аккумулятор емкостью 4630 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 ватт. Девайс имеет ОС Android 11, Nokia обещает до трех лет поддержки обновлениями.

Компания HMD Global, выпускающая смартфоны под брендом Nokia, представила аппарат XR20 в конце июля. Также корпорация выпустила кнопочный телефон Nokia 6310, который является обновленной версией одноименной легендарной модели.