В Грузии заявили о невозможности восстановления отношений с Россией

Грузия не пойдет на восстановление дипломатических отношений с Россией, пока Москва не откажется от признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По его словам, это не представляется возможным, так как существуют красные линии, связанные с «деоккупацией» и стремлением страны вступить в Европейский союз и НАТО. Он добавил, что на данный момент единственными сферами российско-грузинского сотрудничества могут стать гуманитарные и торгово-экономические вопросы.

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«В рамках этих красных линий можно обсуждать все, но мы не сможем говорить о восстановлении дипломатических отношений», — сказал Кобахидзе.

4 августа грузинская оппозиционная политическая партия «Альянс патриотов Грузии» обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину. В письме представители партии попросили российского лидера помочь восстановить добрососедские отношения двух стран.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов отметил, что страна готова восстановить отношения с Грузией в той степени, в какой к этому готовы грузинские власти.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия направила войска в самопровозглашенную Южную Осетию и попыталась вернуть регион под свой контроль. В ситуацию вмешалась Россия, после чего грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позже Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.