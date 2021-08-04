Лидер грузинской оппозиционной партии рассказал о причинах обращения к Путину

Грузинская оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии» написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину. О причинах, побудивших политичесекую силу искать помощи извне, рассказал в интервью News.ru лидер партии Давид Тархан-Моурави.

По его словам, идея обращения к российскому лидеру возникла из-за неверных действий правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Он пояснил, что грузинское правительство находится в подчинении у США и не осознает всей значимости налаживания отношений с Россией.

Также в партии возмущены отсутствием честных парламентских выборов. Тархан-Моурави убежден, что результаты выборов фальсифицируются по указанию американского правительства. Другим важным фактором является борьба Соединенных Штатов с православием, а также разрушение национального самосознания грузинского народа.

«Они бесконечно вступают друг с другом в сговор, бесконечно обманывают друг друга, разваливают страну и постепенно уничтожают нашу государственность. И думаю, сегодня уже всем ясно, что режиссером этого театра являются именно Соединенные Штаты Америки!» Ирма Инашвили Один из лидеров партии «Альянс патриотов Грузии»

«40 лет псевдолиберализма выработали определённую стратегию. Они создают, я бы сказал, ЛГБТ-общество. Человека этого нового общества нельзя создать, пока он не утратил самоидентификацию, которую определяют вера, язык, отношение к родине», — заявил политик. Он подчеркнул, что критикующих подобные преобразования сразу относят к «агентам Кремля».

Кроме того, регулярные совместные военные учения с НАТО вызывают закономерную обеспокоенность у российской стороны, что породило эскалацию напряженности в регионе. Исходя из вышеуказанных факторов, интересы России и Грузии совпали естественным образом. Точками пересечения, по мнению Тархан-Моурави, являются поддержание стабильности в регионе, а также сохранение православной самобытности и независимости грузинского народа.

4 августа грузинская оппозиционная политическая партия «Альянс патриотов Грузии» обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину. В письме представители партии попросили российского лидера помочь восстановить добрососедские отношения двух стран.

