Грузинская оппозиционная партия обратилась за помощью к Путину

Грузинская оппозиционная политическая партия «Альянс патриотов Грузии» обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину. Текст открытого письма опубликовала один из лидеров партии Ирма Инашвили на своей странице в Facebook.

В послании содержится просьба о помощи в нормализации отношений между двумя странами. В предисловии к нему Инашвили также заявляет, что нынешняя грузинская политика «стала походить на театр двух актеров», которыми являются «Грузинская мечта» и «Национальное движение».

«Они бесконечно вступают друг с другом в сговор, бесконечно обманывают друг друга, разваливают страну и постепенно уничтожают нашу государственность. И думаю, сегодня уже всем ясно, что режиссером этого театра являются именно Соединенные Штаты Америки!» Ирма Инашвили Один из лидеров партии «Альянс патриотов Грузии»

Желание властей против настроений народа

Авторы послания также обвиняют грузинские власти в том, что они лишь создают иллюзию желания нормализации отношений с Россией, в то время как в действительности пытаются набрать очки перед Западом. По мнению представителей партии, желания властей и настроение грузинского народа «полярно противоположны». В обращении отмечается, что в Грузии были проведены опросы, в ходе которых почти 76 процентов высказались за диалог с Россией.

Однако правящая партия «Грузинская мечта», сторонники экс-президента Михаила Саакашвили и финансируемые Западом неправительственные организации публично обвиняли организаторов опроса в том, что они являются прокремлевскими агентами, и требовали их ареста. Кроме того, работа «Группы диалога» между грузинскими и российскими депутатами и «Венского формата» с участием международных экспертов оказалась полностью заморожена.

Как уверены авторы письма, содействие Путина необходимо не только в деле возобновления сотрудничества в рамках Государственной Думы, Совета Федерации и администрации президента России, но также в деле организации совместных медиа, культурных и социальных проектов.

Позднее Ирма Инашвили заявила о готовности приехать в Москву для проведения переговоров с российскими политиками для защиты своей страны. Она подчеркнула, что ее партия идет путем, который принесет благо Грузии.

Дружба под вопросом

Обращение грузинской оппозиции за помощью к Путину объяснил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, желание «Альянс патриотов Грузии» сотрудничать с правительством России обусловлено сложной экономической ситуацией в стране, которая остро нуждается во внешней поддержке.

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«Они хотят стать основой восстановления экономических связей России и Грузии, потому что кроме нас эта страна никому не нужна. Ничего эксклюзивного, кроме грузинского вина, там нет, а никакой другой сельскохозяйственной продукции там в жизни не вырастало. По большому счету, прокормить себя этой стране довольно сложно», — считает политолог. Он также усомнился в возможностях партии привлечь к себе внимание российского лидера. По его мнению, она слишком невелика и не вызывает большой поддержки среди населения.

По мнению кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО (У) МИД России, эксперта РСМД Николая Силаева, обращение грузинской оппозиции к президенту России не означает, что в ближайшее время отношения двух стран изменятся. Грузия в очередной раз погрузилась в политический кризис, а обе стороны внутриполитического противостояния обвиняют друг друга в работе на Россию, отметил он.

«Как только они о диалоге заговаривают, какую-то встречу проведут, они понимают, что тут же их политические оппоненты начнут про них рассказывать, что они агенты Кремля», — отметил он. Силаев также обратил внимание, что представители «Альянса патриотов» не раз посещали Россию и встречались с депутатами Госдумы и сенаторами.