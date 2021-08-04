Грузинская оппозиционная партия обратилась за помощью к Путину

Грузинская оппозиционная политическая партия «Альянс патриотов Грузии» обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину. Текст открытого письма опубликовала один из лидеров партии Ирма Инашвили на своей странице в Facebook.
В послании содержится просьба о помощи в нормализации отношений между двумя странами. В предисловии к нему Инашвили также заявляет, что нынешняя грузинская политика «стала походить на театр двух актеров», которыми являются «Грузинская мечта» и «Национальное движение».
Желание властей против настроений народа
Авторы послания также обвиняют грузинские власти в том, что они лишь создают иллюзию желания нормализации отношений с Россией, в то время как в действительности пытаются набрать очки перед Западом. По мнению представителей партии, желания властей и настроение грузинского народа «полярно противоположны». В обращении отмечается, что в Грузии были проведены опросы, в ходе которых почти 76 процентов высказались за диалог с Россией.
Однако правящая партия «Грузинская мечта», сторонники экс-президента Михаила Саакашвили и финансируемые Западом неправительственные организации публично обвиняли организаторов опроса в том, что они являются прокремлевскими агентами, и требовали их ареста. Кроме того, работа «Группы диалога» между грузинскими и российскими депутатами и «Венского формата» с участием международных экспертов оказалась полностью заморожена.
Как уверены авторы письма, содействие Путина необходимо не только в деле возобновления сотрудничества в рамках Государственной Думы, Совета Федерации и администрации президента России, но также в деле организации совместных медиа, культурных и социальных проектов.
Позднее Ирма Инашвили заявила о готовности приехать в Москву для проведения переговоров с российскими политиками для защиты своей страны. Она подчеркнула, что ее партия идет путем, который принесет благо Грузии.
Дружба под вопросом
Обращение грузинской оппозиции за помощью к Путину объяснил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, желание «Альянс патриотов Грузии» сотрудничать с правительством России обусловлено сложной экономической ситуацией в стране, которая остро нуждается во внешней поддержке.
«Они хотят стать основой восстановления экономических связей России и Грузии, потому что кроме нас эта страна никому не нужна. Ничего эксклюзивного, кроме грузинского вина, там нет, а никакой другой сельскохозяйственной продукции там в жизни не вырастало. По большому счету, прокормить себя этой стране довольно сложно», — считает политолог. Он также усомнился в возможностях партии привлечь к себе внимание российского лидера. По его мнению, она слишком невелика и не вызывает большой поддержки среди населения.
По мнению кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО (У) МИД России, эксперта РСМД Николая Силаева, обращение грузинской оппозиции к президенту России не означает, что в ближайшее время отношения двух стран изменятся. Грузия в очередной раз погрузилась в политический кризис, а обе стороны внутриполитического противостояния обвиняют друг друга в работе на Россию, отметил он.
«Как только они о диалоге заговаривают, какую-то встречу проведут, они понимают, что тут же их политические оппоненты начнут про них рассказывать, что они агенты Кремля», — отметил он. Силаев также обратил внимание, что представители «Альянса патриотов» не раз посещали Россию и встречались с депутатами Госдумы и сенаторами.