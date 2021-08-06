Tesla взялась за строительство домов

Tesla примет участие в строительстве нового роскошного жилого комплекса в штате Флорида. Компания снабдит крыши домов солнечными батареями и установит зарядные станции для электромобилей, пишет Business Insider.

В июле застройщики Panther National договорились с компанией Илона Маска, что Tesla займется разработкой системы электроснабжения в микрорайоне. Электричество в дома будет поступать от солнечных панелей на крыше, а накапливать его будут аккумуляторы Tesla Powerwall. Кроме того, в жилом комплексе с площадью почти в тысячу гектаров будет поле для игры в гольф, установкой которого занимается Centaur US Holdings по эскизу бывшего профессионального спортсмена Джека Никлауса. А дизайном зданий займется компания из Майами Strang Design.

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Однако это не первый раз, когда Tesla сотрудничает с застройщиками. В июле компания подписала контракт с фирмой Brookfield о снабжении солнечными панелями и аккумуляторами спальный район в городе Остин, штат Техас.

У некоторых фирм есть неприятный опыт работы с Tesla. Недавно компания Илона Маска без ведома заказчиков подняла стоимость индивидуальных контрактов по установке солнечных панелей на 70 процентов. Некоторые клиенты узнали о новой цене не лично, а из рассылки службы поддержки. Например, один из собеседников Business Insider сообщил, что изначально Tesla оценила его проект в 65 тысяч долларов, а потом выслала письмо с итоговой стоимостью в 110 тысяч долларов.

Кроме того, американский журналист обвинил Илона Маска в хамском отношении к работникам внутри компании. Опрошенные им сотрудники Tesla пожаловались на беспричинные вспышки гнева со стороны генерального директора.