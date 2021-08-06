В ботаническом саду ТГУ открылась выставка цветов

В оранжереях Сибирского ботанического сада Томского госуниверситета открылась выставка различных сортов флоксов, лилейников и роз. Об этом сообщили в пресс-службе ТГУ.

На выставке будет представлено более 50 сортов растений, экспозицию планируют менять каждую неделю. Садовые цветы будут оформлены в виде букетов в вазах.

Украшением выставки станут 3 сорта флоксов, выведенных в Сибирском ботаническом саду в 1957 году научным сотрудником Ботсада Александрой Чигаевой. Всего она вывела более 50 новых сортов данного цветка.

«Именно ей принадлежит историческая роль в создании коллекции флоксов в Сибирском ботаническом саду», — рассказала куратор коллекции флоксов, научный сотрудник лаборатории редких растений СибБС Алина Бутенкова.

Посетители выставки смогут увидеть редкие сорта флоксов с дымчатой окраской. «Несмотря на кажущуюся мрачность серых мазков по лепесткам, на самом деле эти сорта очень эффектные. Яркий пример – сорт "Дракон", концы фиолетовых лепестков которого имеют серебристую "чешую"», — добавила Бутенкова.

Кроме того, на выставке будут представлены классические и новые сорта лилейников из российских и зарубежных ботанических садов и питомников. Некоторые из них отличаются приятным ароматом.

Выставка будет проходить по субботам и воскресеньям с 10.00 до 17.00 в течение всего августа.