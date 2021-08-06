Коронавирус оставил без еды миллионы людей

ООН ожидает, что в 2021 году около 270 миллионов человек столкнутся с потенциально опасной для жизни нехваткой продовольствия — до пандемии эта цифра равнялась 150 миллионам. А число жителей планеты, уже сейчас находящихся «на грани голода», самой серьезной ступени продовольственного кризиса по классификации экспертов, выросло до 41 миллиона по сравнению с 34 миллионами в прошлом году, пишет The New York Times.

На прошлой неделе Всемирная продовольственная программа ООН в совместном отчете с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН предупредила, что в 23 регионах мира с высоким уровнем голода в течение следующих четырех месяцев ситуация усугубится. Ухудшение будет вызвано вооруженными конфликтами, экономическими последствиями пандемии и климатического кризиса. Речь шла в основном об Африке, но под угрозой также Центральная Америка, Афганистан и Северная Корея.

Африка страдает особенно сильно, так как число новых случаев инфицирования там резко возросло. В последние месяцы гуманитарные организации забили тревогу по поводу Эфиопии, мирового лидера по числу голодающих, и южного Мадагаскара, где сотням тысяч людей не хватает еды после сильнейшей засухи.

Степень нехватки продовольствия в мире растет уже много лет, так как в бедных странах к старым кризисам добавляются новые, такие как засухи и наводнения. Однако гуманитарные организации утверждают, что за последние два года экономические потрясения, вызванные пандемией, ускорили распространение дефицита продовольствия.

После очередной волны заболеваемости в Африке была разрушена неформальная система социальной защиты жителей, прежде всего состоящая в финансовой поддержке от родственников, друзей и соседей, которая помогает беднякам выжить при отсутствии государственной поддержки. Теперь голод стал определяющей причиной увеличения пропасти между богатыми странами, возвращающимися к нормальной жизни, и бедными, все глубже погружающимися в кризис.