Приговоренный к 15 месяцам тюрьмы бывший президент ЮАР попал в больницу

Бывший президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоб Зума, приговоренный к 15 месяцам заключения по обвинению в неуважении к суду, попал в больницу города Эсткурт. Об этом сообщает агентство Reuters.

Госпитализация произошла за несколько дней до возобновления судебного разбирательства по делу у коррупции 79-летнего Зумы. «Каждый заключенный, даже тот, чей приговор вступил в законную силу, имеет право отбывать наказание с соблюдением его человеческого достоинства, в том числе и с соблюдением права на лечение», — отмечается в заявлении министерства исправительных учреждений.

Фонд бывшего президента отметил, что беспокоиться не о чем — обследование плановое, самочувствие Зумы удовлетворительное.

Бывший президент ЮАР начал отбывать свое наказание 8 июля. Суд приговорил его к 15 месяцам заключения по обвинению в отказе давать показания относительно фактов коррупции, имевших место в период его президентства с 2009-го по 2018 год. Зума категорически отвергал все обвинения суда, сравнивая процесс с «судилищами времен апартеида». После оглашения приговора тысячи сторонников Зумы вышли на несанкционированные акции протеста, обернувшиеся массовыми беспорядками.