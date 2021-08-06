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Российский политолог Суздальцев связал свое увольнение из ВШЭ с Лукашенко

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Бывший заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Андрей Суздальцев связал свое увольнение из университета с критикой в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом он рассказал в беседе с ведущим программы «Вечерний РБК» Яном Мелкумовым.

«Я там больше не работаю, потому что меня уволили за критику Лукашенко. По указанию из Минска», — пояснил политолог. Ведущий удивился услышанному и назвал бывшего доцента «политически пострадавшим». В ответ Суздальцев сказал, что в его семье три человека были репрессированы в 1930-1940-х годах, а сейчас и он к ним присоединился.

В эфире политолог заявил, что многочисленные инциденты с нелегальными мигрантами на литовско-белорусской границе — это спланированная акция. Ее целью является давление на Литву и Европейский союз (ЕС).

Суздальцев заявил, что Лукашенко долгие годы балансировал между Востоком и Западом, при этом Белоруссия за почти 20 лет получила от России около 137 миллиардов долларов в рамках программ интеграции. Продвигать программы Союзного государства страна, однако, не спешила.

Санкции ЕС в отношении Белоруссии вынудили Лукашенко пойти на сближение с Россией. Суздальцев отметил, что белорусский лидер устраивает Кремль только тем, что он якобы противостоит Западу, однако выражение «Лукашенко, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын» уже не отражает настроений российских властей.

В январе бывший заместитель командира боевой группы Министерства внутренних дел Белоруссии «Алмаз» Игорь Макар обвинил Комитет государственной безопасности в планировании убийства Суздальцева.

Политолог признался, что доверяет информации Макара. Он отметил, что у него были хорошие отношения с убитым в Киеве журналистом Павлом Шереметом, поэтому он не удивлен, что они оба были в списке потенциальных целей белорусских спецслужб.

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