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ВОЗ призвала не делать вакцинацию обязательным условием для поездок за рубеж

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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Вакцинацию от коронавируса не стоит делать обязательным условием для поездок за рубеж. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич, его цитирует ТАСС.

По его словам, вакцинация не может быть обязательным условием для поездок до тех пор, пока в мире нет равного доступа к препаратам от COVID-19. Яшаревич добавил, что странам «не следует добавлять еще один пункт дискриминации».

Тем не менее ВОЗ поддерживает введение цифровой сертификации вакцин. В настоящий момент организация работает над технологическими решениями в этой сфере.

ВОЗ уже призывала облегчить требования для зарубежных путешествий в середине июля: организация порекомендовала не требовать предоставления сертификата о вакцинации при пересечении границ. Государствам-членам ВОЗ предложили по возможности отменить требование проходить карантин и предоставлять отрицательный ПЦР-тест по приезде в страну. Впрочем, принимать такое решение посоветовали на основании оценки рисков.

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