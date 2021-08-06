Сборку ведомого Су-57 показали на видео

Сборку российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник», считающегося ведомым истребителя пятого поколения Су-57, показали на видео. На соответствующий ролик, опубликованный «Звездой», обратил внимание канал AviaNews в Telegram.

В его сообщении отмечается, что сборка данного БПЛА была продемонстрирована в ходе посещения министром обороны Сергеем Щойгу Новосибирского авиационного завода имени Валерия Чкалова.

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В июле член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов заявил, что Минобороны России обратилось к промышленности с просьбой ускорить испытания и приступить к поставкам «Охотника».

В марте ТАСС, ссылаясь на Объединенную авиастроительную корпорацию, сообщил, что «Охотник» будет поражать наземные и воздушные цели в рамках сетецентрического взаимодействия с ведущим самолетом — Су-57.

В том же месяце источники РИА Новости сообщили, что первый и второй опытные образцы «Охотника» будут серьезно различаться.