Стало известно содержание нового календаря Pirelli

Канадский рок-музыкант и фотограф Брайан Адамс посвятил новый календарь Pirelli образу жизни музыкантов, которые постоянно находятся в пути во время турне. Информация о содержании и участниках съемки появилась на официальном сайте компании.

Календарь 2022 года получил название «В дороге» (On The Road). Как отметил сам автор съемки в интервью для издания Esquire, общая тема нового выпуска — музыка. «День из жизни каждого артиста, особое мгновение дня: до выхода на сцену или после, обед в ресторане, отдых в отеле во время тура. Каждого из героев я снимал с мыслью показать именно такое особое мгновение», — объяснил Адамс свою идею.

Известно, что участниками фотосессий стали его коллеги — десять музыкантов: St. Vincent, Нормани Кордей, Saweetie, Кали Учис, Граймс, Шер, Дженнифер Хадсон, Игги Поп, Бохан Финикс и Рита Ора. Съемки прошли в Лос-Анджелесе и на итальянском острове Капри.

Отмечается, что календарь начали снимать в прошлом году, однако завершить работу не удалось из-за вспышки коронавируса. «Из-за пандемии никто из музыкантов не находится в дороге. В этом ирония ситуации — все люди путешествуют, а музыканты — нет, потому что концерты отменили», — прокомментировал Адамс.

Календарь Pirelli, или The Cal, появился в 1964 году. Его создателями были сотрудники маркетингового департамента итальянского производителя шин Pirelli. Каждый календарь посвящен женской красоте, отражает тренды современного общества и имеет как художественное, так и социальное значение.