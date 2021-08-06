Танцоры ведущих российских театров исполнят партии балерины Анны Павловой

Танцоры ведущих российских театров на площадке «Тавриды.АРТ» в Крыму исполнят партии легендарной балерины Анны Павловой в честь 140-летия со дня ее рождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

«В рамках гала-концерта 11 сентября выступят солисты Большого, Мариинского и Михайловского театров с фрагментами балетов и хореографическими номерами, которые 100 лет назад исполняла знаменитая балерина и которые в дальнейшем во многом определили развитие мирового и российского балета и стали знаковыми для ее личной судьбы», — приводит агентство сообщение пресс-службы.

В частности, речь идет о партиях из балетов «Лебединое озеро» и «Жизель», которые танцевала Анна Павлова. «Ей подражали, ею восторгались, в ее честь короли устраивали приемы, а кондитеры назвали ее именем торт. Она во многом была первооткрывателем своего времени», — отметил художественный руководитель проекта, премьер Мариинского театра Игорь Колба.

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