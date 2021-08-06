Крупнейший пенсионный фонд мира рассказал об активах в сотни миллиардов долларов

Японский государственный пенсионный инвестиционный фонд сообщил, что доходность его инвестиций во втором квартале этого года составила 2,7 процента. При этом активы под управлением выросли на 4,98 триллиона иен (45,4 миллиарда долларов) до рекордного объема — 191,6 триллиона иен (1,75 триллиона долларов).

Наиболее выгодными инвестициями крупнейшего пенсионного фонда мира оказались вложения в зарубежные акции, которые обеспечили 8,6 процента доходности на фоне снижения бумаг местных компаний на 0,3 процента. Зарубежные облигации выросли на 1,9 процента, а японские — на 0,5 процента.

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«В апреле-июне стоимость мировых ценных бумаг росла на фоне ожиданий вакцинации против коронавируса и возобновления экономической активности, а также сохранения мягкой монетарной политики в ключевых странах. Внутри страны японские акции снижались из-за опасений по поводу роста заболеваемости», — сказал президент фонда Масатака Миядзоно.

При этом пенсионные фонды в Европе сталкиваются с препятствием к стремлению максимизировать успешность своих инвестиций. В августе главная из них, PensionsEurope, заявила, что по-прежнему не знает, каким образом найти баланс между доходностью и желанием больше инвестировать в проекты, поддерживающие экологию и общество. В США же, как выяснил Bloomberg, по-прежнему активно вкладывают в предприятия, вредящие планете.

