Стас Пьеха рассказал о трудностях Эдиты Пьехи с ходьбой

Российский певец Стас Пьеха, внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи, рассказал о трудностях бабушки с ходьбой. Несколько лет назад она перенесла тяжелую операцию, после чего ей сложно передвигаться, признался Пьеха в интервью Алене Жигаловой в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Певец рассказал, что Пьеха сейчас не активна, а также не дает концерты. Кроме того, артистка не очень хорошо ходит, поскольку ранее ей провели сложную операцию на коленях, поскольку во время прогулки с собакой она сломала ноги.

«Она их не расходила как следует, поэтому ей иногда тяжело ходить. Но при этом мы созваниваемся, я приезжал в гости пару раз», — рассказал про здоровье Пьехи ее внук.

По словам мужчины, певица живет сейчас в живет в деревне под Петербургом вместе со своими подругами. При этом с одной из них Пьеха поддерживает отношения более полувека.

Жигалова напомнила исполнителю, что его бабушка так и не объявила о завершении карьеры. На это Пьеха ответил, что прощальные концерты служат эффективным маркетинговым решением, а певице никогда не была свойственна меркантильность.

«У нее нет никакого имущества, никаких накоплений, никаких связей. Она всегда была особняком и была посвящена профессии», — подчеркнул Пьеха.

Ранее Эдита Пьеха призналась в получении двойной пенсии. Она рассказала, что ей выплачивают социальные пособия по двум разным категориям.