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Пойманный на пьяной езде россиянин вез шестерых детей и устроил смертельное ДТП

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Место происшествия
Место происшествия
Фото: МВД РФ

В Туве четырежды пойманный на пьяной езде россиянин вез шестерых детей и попал в аварию, в результате случившегося погиб его пятилетний сын. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Две семьи возвращались с отдыха с детьми в возрасте от 5 до 14 лет. 36-летний водитель сел за руль пьяным, не справился с управлением, и машина опрокинулась. Пятилетний сын виновника аварии погиб на месте, остальные пострадавшие госпитализированы.

По информации канала, россиянин ездил без прав, а также четыре раза штрафовался за пьяную езду. В день трагедии алкотестер показал превышение нормы алкоголя в восемь раз. Следствие проводит проверку.

Ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» столкнулись девять машин. В результате погибли четыре человека, среди которых был младенец, еще пятеро пострадали.

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