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Cмывший ребенка поток воды в Красноярске попал на видео

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В Красноярске ребенка смыло потоком воды. Мальчик пытался перейти дорогу, но не смог удержаться из-за потока дождевой воды. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Kras Mash».

Во время происшествия с мальчиком находились еще три ребенка. Один из них протянул пострадавшему руку, чтобы помочь преодолеть воду, однако его все равно сбило течением. На кадрах видно, что мальчик смог зацепиться за часть тротуара и забраться на твердую поверхность.

Уточняется, что за несколько часов до происшествия в микрорайоне Солнечный прошел мощный ливень — вода уходила стремительным потоком.

Ранее человека смыло потоком воды в затопленной из-за ливней Ялте. На кадрах видно, как стоящий по пояс в воде человек падает, после чего его уносит потоком вниз по улице. На этом запись заканчивается.

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