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Россиянам назвали причины развития рака пищевода

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Одной из главных причин развития рака пищевода является частое употребление пищи и напитков, которые разогреты до высоких температур. Ее назвал российский онколог Антон Филатов в интервью изданию «Аргументы и факты».

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По словам специалиста, из-за постоянного воздействия на слизистую оболочку горячего усиливаются процессы регенерации. Как отметил врач, чем больше новых клеток продуцируется, тем больше вероятность, что в одной из них произойдет мутация, которая и запустит процесс развития онкологии.

Помимо этого, еще одной причиной рака пищевода может быть нездоровый образ жизни. Например, неправильное питание и, как следствие, ожирение, курение и употребление алкоголя. Кроме того, не стоит исключать и фактор наследственной предрасположенности, уточнил Филатов.

«Также на развитие рака пищевода может повлиять гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Это состояние, при котором кислота из желудка забрасывается обратно в пищевод, при этом слизистая пищевода изменяется. Это может привести к мутациям в клетках и, как следствие, к образованию злокачественной опухоли», — заключил врач.

Ранее онколог-хирург Рустем Топузов рассказал о ранних симптомах рака желудка. Так, при данном онкологическом заболевании может наблюдаться тошнота и рвота после приема пищи, нарушение прохождения еды и появление ощущение кома в нижнем отделе пищевода. Кроме того, у человека могут измениться вкусовые пристрастия.

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