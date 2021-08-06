Американские биологи научились определять штамм коронавируса по слюне

Американские биологи разработали новую диагностическую платформу miSHERLOCK, позволяющую определять различные штаммы коронавируса по слюне. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

В основе нового теста лежит технология генетического редактирования CRISPR. Как отмечают ученые, сейчас система способна определять британские, южноафриканские и бразильские штаммы SARS-CoV-2. В то же время платформу легко запрограммировать на обнаружение новых вариаций COVID-19. Точность результатов составляет 95 процентов.

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Чтобы использовать miSHERLOCK, пользователю нужен набор реагентов, смартфон с камерой и приложением, а также батарейка и пластиковый инкубатор. Результат теста можно получить через один час. Как утверждают разработчики, данная портативная система настолько проста, что ей можно пользоваться в домашних условиях, а стоимость платформы составляет около 15 долларов США.

Ранее ученые из Университета в Мельбурне (Австралия) нашли способ остановить размножение коронавируса. Для успешной блокировки SARS-CoV-2 в инфицированных клетках человека они использовали технологию редактирования генов CRISPR.