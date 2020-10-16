Разработан тест для определения тяжелого течения коронавируса

Британские ученые разработали анализ, который будет определять, насколько тяжелым окажется течение коронавируса у заболевших. Результаты исследования опубликованы в журнале Respiratory Research.

Тест будет проводиться с помощью профиля пяти цитокинов. Это клеточные сигнальные молекулы, которые запускают в крови реакцию, приводящие к формированию лейкоцитов. Ученые подчеркивают, что у части больных с тяжелой формой инфекции иммунная система бурно реагирует на попавший в организм вирус. Из-за этого вырабатывается большое количество цитокинов.

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В таком случае «цитокиновый шторм» приводит к воспалению, разрушительному для клеток и тканей организма. Зачастую это приводит к смерти пациентов.

Таких больных, по мнению британских специалистов, следует сразу помещать в отделение интенсивной терапии, чтобы у врачей была возможность оперативно подключить их к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Наши результаты показывают, что тестирование на цитокины в месте оказания медицинской помощи возможно, и в будущем оно поможет подбирать подходящее лечение практически в режиме реального времени», — приводятся в работе слова одного из авторов исследования доктора Тристана Кларка (Tristan Clark).

Ранее сообщалось, что специалисты выявили гибель нейронов у некоторых пациентов с коронавирусом. Причем воздействие на мозг выявлено у больных как с тяжелой, так и с легкой формой болезни.