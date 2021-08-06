Разлученные в детстве сестры нашли друг друга спустя 25 лет

В США сестры, разлученные в раннем детстве из-за развода родителей, нашли друг друга спустя 25 лет. Свою историю они рассказали Daily Mail.
31-летняя Бриттанни Бигли (Brittanny Bigley) и 29-летняя Аманда Сатйлз (Amanda Stiles) родились у одной матери от разных мужей. Из-за семейных проблем девочки оказались в семье, которая взяла их под временную опеку. Вскоре Бриттанни нашел родной отец и забрал к себе. А Аманду удочерили ее опекуны и дали новое имя. С тех пор сестры потеряли связь друг с другом.
«Я с детства знала, что у меня есть сестра — у меня были наши детские фотографии и смутные воспоминания», — рассказывает Бигли.
Когда Бигли исполнилось 23 года, ее тете удалось получить документы об удочерении сестры, однако найти ее не получилось. В итоге женщина выложила в соцсети видео, в котором рассказала свою историю. Вскоре с ней связалась подруга ее отца, которая работала в системе предоставления опекунства, и стала помогать в поисках. В 2016 году совместными усилиями им удалось найти Аманду.
«Когда я наша ее на Facebook и увидела первую же фотографию, мое сердце замерло — у нее были такие же накладные ресницы, как у меня, тот же нос и точно такой же макияж», — вспоминает Бигли.
После этого она написала девушке в соцсетях. Аманда была потрясена, что сестре удалось найти ее — она давно уверилась в том, что они потеряли друг друга навсегда.
С тех пор сестры стали общаться каждый день, но встретиться им удалось только через год. «Такое ощущение, что этих 25 лет разлуки не было. Мы мгновенно нашли общий язык и с тех пор постоянно присутствуем в жизни друг друга», — говорит Бигли.
Ранее сообщалось, что женщина из английского города Портсмут, графство Гэмпшир, узнала, что сестра, которую она искала много лет, живет по соседству. Оказалось, что на протяжении десятилетий сестры находились в пяти километрах друг от друга.