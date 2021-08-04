Искавшая много лет потерянную сестру женщина оказалась ее соседкой

Женщина из английского города Портсмут, графство Гэмпшир, узнала, что сестра, которую она искала много лет, живет по соседству. Об этом сообщает Daily Mirror.

57-летнюю Бекки Роудс (Becky Rhodes) удочерили во младенчестве, так как ее биологическая мать имела серьезные проблемы со здоровьем и боялась, что не сможет нормально воспитать ребенка. Приемная мать еще в детстве рассказала девочке, что у нее есть сестра. «Мы с мамой искали ее много лет. В социальной службе нашлись только мои документы, но про Кейт нам ничего не удалось узнать», — вспоминает Роудс.

54-летняя Кейт Браун (Kate Brown) родилась через три года после Роудс у той же женщины, и мать снова отказалась от ребенка, ссылаясь на слабое здоровье. В приемной семье девочке не рассказали о сестре, зато она очень сдружилась со сводным братом Джоном Ньюхэмом (John Newham). Однако позже приемные родители отказались от него из-за «тяжелого характера» мальчика.

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Повзрослев, Браун решила найти брата, и только в процессе этих поисков узнала, что у нее есть еще и родная сестра по имени Бекки. Это произошло после того, как британке удалось ознакомиться с документами на свое удочерение.

В итоге Браун смогла разыскать и Джона, и Бекки. Более того, оказалось, что на протяжении десятилетий сестры жили в Портсмуте, менее чем в пяти километрах друг от друга. Нашедшие друг друга родственники впервые встретились в январе 2020 года и с тех пор дружат семьями.

«Знаю, что это банальность, но с тех пор, как мы нашли друг друга, мы постоянно говорим, что стали чувствовать себя полноценными», — рассказала Кейт.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Сан-Хосе, штат Калифорния, благодаря статье в газете встретила сводную сестру после 29 лет разлуки.