Скончалась правозащитница Арина Гинзбург

В Париже в возрасте 83 лет скончалась филолог, правозащитница Арина Гинзбург. Об этом сообщил журналист Михаил Гохман в своем Facebook.

Арина Гинзбург родилась в Москве в 1937 году. Она окончила филологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ). Затем в 1960–1967 годах трудилась на кафедре русского языка для иностранцев в МГУ.

В 1968 году Гинзбург участвовала в петиционной кампании вокруг так называемого «Процесса четырех». С 1974 года работала в деятельности фонда помощи политзаключенным, а с 1977 по 1980 год занимала пост распорядителя фонда.

Вслед за супругом Александром Гинзбургом Арина уехала в Париж в 1980 году, где осталась жить и работать. Там она трудилась на должности журналиста.

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