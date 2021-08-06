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В Бразилии опровергли сообщения об изменении требований к вакцине «Спутник V»

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Фото: Agustin Marcarian / Reuters

В Бразилии опровергли сообщения об изменении требований относительно испытаний российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa).

Регулятор заявил, что не устанавливал никаких дополнительных условий, кроме тех, что были изначально заявлены импортером вакцины. В агентстве пояснили, что при выдаче разрешения на ввоз «Спутник V» были установлены 22 требования для устранения «пробелов в информировании о качестве и эффективности вакцины».

В Anvisa не уточнили, отличаются ли требования, предъявляемые к российскому препарату, от условий для импорта вакцин из других стран. Однако в пресс-службе агентства заверили, что все условия установлены из соображений безопасности.

Ранее губернатор бразильского штата Пиауи Уэллингтон Диас заявил о приостановке соглашения на поставку вакцины «Спутник V» из-за новых ограничений регулятора и отсутствия разрешения на импорт. Контракт на поставку вакцины, заключенный консорциумом северо-восточных штатов Бразилии и Российским фондом прямых инвестиций, предусматривал покупку 37 миллионов доз «Спутника V». По заявлениям властей, Anvisa выдвинуло требования для российской вакцины, которые отличны от тех, что предъявлялись к другим иностранным препаратам.

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