Скорбящий отец сделал татуировку из праха шестилетнего сына

Житель деревни Ист-Рантон, графство Норфолк, сделал татуировку с использованием праха шестилетнего сына и намерен пробежать марафон в память о мальчике. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Шестилетний сын Джулии (Julie) и Кева Питчер (Pitcher) по имени Бенни (Benny) умер от рака в 2020 году. За девять месяцев до этого у мальчика была диагностирована диффузная внутренняя глиома варолиева моста — опухоль, которая начинается в стволе мозга.

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47-летний Питчер смешал прах сына с чернилами и сделал у себя на голени татуировку. Она изображает отца и сына, которые уходят вдаль. Под изображением подпись: «Не нужно быть 1,8 метра ростом, чтобы быть супергероем». Теперь скорбящий англичанин собирается пробежать марафон в память о сыне вместе с группой поддержки. Питчер отметил, что татуировка станет подтверждением того, что маленький Бенни здесь, с ним, когда он пересечет финишную прямую.

Собранные средства пойдут в пользу детского хосписа, детского благотворительного фонда, а также благотворительной организации в память о Бенни, которую Питчер учредил вместе с женой. Эта организация будет поддерживать другие семьи с больными раком детьми.

Диффузная внутренняя глиома варолиева моста — второй по распространенности тип опухоли мозга, который поражает детей. Такие опухоли слишком опасно оперировать, поэтому они считаются неизлечимыми. Большинство диагнозов ставится детям в возрасте от пяти до десяти лет.

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