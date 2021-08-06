Показаны внутренности неубиваемого смартфона Nokia

Защищенный смартфон Nokia получил прорезиненный корпус и защиту от влаги. Об этом сообщается в ролике на YouTube-канале PBKreviews.

Энтузиаст проверил, как устроен Nokia XR20 изнутри, и показал процесс демонтажа на видео. Блогер выяснил, что проникнуть внутрь девайса очень просто — для этого нужно извлечь лоток для сим-карты и поддеть край корпуса. Автор отдельно отметил, что его удивило наличие резиновых вставок на боковых гранях — они сделаны для того, чтобы аппарат надежно держался в руке и не скользил в случае попадания влаги.

Сняв заднюю панель, специалист заметил, что Nokia XR20 имеет приклеенный аккумулятор, а компоненты смартфона крепятся друг к другу с помощью болтов и шлейфов. Также автор обнаружил резиновые прокладки, защищающие девайс от влаги и пыли. Соответствующая защита располагается около всех отверстий гаджета, включая порт USB-C и динамик.

Разобрав девайс полностью, автор попробовал сломать устройство пополам. Он заявил, что металлическая рамка защищает телефон, а изготовленная из усиленного пластика задняя крышка предохраняет его от деформации.

Ранее стало известно, что Nokia XR20 будет продаваться в России за 44 990 рублей. Защищенный аппарат с 6,67-дюймовым IPS-дисплеем, чипом Qualcomm Kryo 460, тройной камерой с объективами разрешением 48, 13 и 8 мегапикселей был представлен в конце июля.