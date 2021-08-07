Родившуюся с весом в 212 граммов девочку выписали из больницы

В Сингапуре родившуюся с весом в 212 граммов девочку по имени Квек Юй Сюань (Kwek Yu Xuan) выписали из больницы спустя 13 месяцев после рождения. Об этом сообщает The Straits Times.

9 июня 2020 года мать Сюань родила ее на четыре месяца раньше срока. Беременная женщина и ее муж перед этим собирались возвращаться домой в Малайзию, где их ждал четырехлетний сын. Однако малазийка неожиданно почувствовала острые боли в животе и была доставлена в больницу.

Врачам пришлось сделать женщине экстренное кесарево сечение, поскольку она страдала преэклампсией. По словам медиков, их поразили размеры новорожденной девочки — ребенок весил всего 212 граммов. «За 22 года работы медсестрой я не видела такого маленького новорожденного ребенка», — сказала одна из сотрудниц больницы.

Новорожденную Сюань подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Медикам приходилось самостоятельно обрезать памперсы под размер девочки, потому что настолько маленьких подгузников не было в продаже.

Спустя 13 месяцев, в июле 2021 года, вес девочки достиг 6,3 килограмма, и ее выписали из больницы. Дома она по-прежнему дышит с помощью ИВЛ, однако она уже научилась самостоятельно переворачиваться и пытается есть из бутылочки.

Реабилитация Сюань обошлась в 200 тысяч долларов (14,6 миллиона рублей), которые ее родители собрали с помощью пожертвований на краудфандинговой платформе.

Преэклампсия — серьезное осложнение беременности, характеризующееся повышенным артериальным давлением.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Чеддингтон родила аномально крупного ребенка весом шесть килограммов и ростом 60 сантиметров. Мальчик оказался таким крупным, что даже не поместился на больничные весы.