Президент Абхазии оценил роль России в событиях 2008 года

Президент Абхазии Аслан Бжания оценил роль России в событиях августа 2008 года в Южной Осетии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Август 2008 года еще раз продемонстрировал всему миру, что великая Россия своих друзей в беде не оставляет. Благодаря решительным и своевременным действиям руководства России войска агрессора были разгромлены», — сказал политик.

Бжания добавил, что Грузия до сих пор не оставила мысли завоевать Абхазию и Южную Осетию. «Именно поэтому Абхазия и Южная Осетия укрепляют свои вооруженные силы, наращивают военно-техническое сотрудничество с Россией. Мы будем вечно благодарны этой великой стране», — отметил президент.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия направила войска в самопровозглашенную Южную Осетию и попыталась вернуть регион под свой контроль. В ситуацию вмешалась Россия, после чего грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позже Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

