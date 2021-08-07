В Абхазии оценили вероятность войны с Грузией и НАТО

Президент Абхазии Аслан Бжания не исключает вероятность того, что Грузия при поддержке НАТО попытается решить вопрос с вышедшими из ее состава республиками военным путем, передает его слова ТАСС.

Возможность подобного сценария он оценил в Южной Осетии на памятных мероприятиях по случаю годовщины военного столкновения с Грузией в августе 2008 года.

Бжания указал на недавние учения НАТО и Грузии в Черном море. По его мнению, это говорит о том, что сценарий военного решения вопроса Южной Осетии и Абхазии для грузинской стороны не сошел. «Хотелось бы, чтобы все было мирно, мы настроены таким образом. Но мы должны быть во всеоружии и готовимся к последствиям такого рода учений», — заявил Бжания.

Он отметил, что разделение территорий и появление новых государств после войны происходило всегда, и «так устроен мир». «Но наши соседи и их союзники на нашем примере это принять никак не хотят», — добавил глава Абхазии.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заметил, что для Грузии «бряцание оружием всегда было козырной картой». Но в республике уверены в своей абсолютной безопасности республики, напомнив об учениях на территории Южной Осетии совместно с российскими войсками. Он назвал Россию стратегическим партнером.

