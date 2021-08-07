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Активистка оголила ягодицы перед зданием полиции в Москве

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Фото: Егор Шатов / Twitter

В Москве активистка Алина Иванова оголила ягодицы перед зданием ОВД «Арбат», протестуя против ареста за аналогичные снимки в Екатеринбурге модели Елены Никифоровской и фотографа Айсель Ахмедовой. Об этом сообщает Telegram-канал «SOTA».

«Мы живем в светской стране, законы шариата тут не действуют. Так какого черта девушек арестовали?» — возмутилась Иванова.

Активистка отметила, что выступает против задержания девушек. По ее словам, неважно, какие цели преследовали Никифоровская и Ахмедова, «хайп это или искусство». «Важно, что их арестовали за фото!» — заключила она.

2 августа сообщалось, что в Екатеринбурге арестовали модель Елену Никифоровскую и фотографа Айсель Ахмедову за полуобнаженный снимок на фоне входа в отделение полиции номер 5. Модель позировала спиной к камере в клетчатой рубашке, черных стрингах и спущенных джинсах. Суд Екатеринбурга назначил девушке трое суток ареста, фотограф получила двое суток ареста. На обеих составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).

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