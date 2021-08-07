Представители аэропорта «Шереметьево» опровергли информацию об эвакуации

Пресс-служба международного аэропорта «Шереметьево» не подтвердила информацию об эвакуации сотрудников и пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу, 7 августа, в российских СМИ появились сообщения о том, что сотрудников и пассажиров «Шереметьево» попросили экстренно покинуть здание аэровокзала из-за возникших технических неполадок.

«Работаем штатно. Эвакуацию не проводили», — прокомментировала пресс-служба.

Ранее сообщалось об угрозе взрыва в московском аэропорту Шереметьево. После проверки всех терминалов авиагавань продолжила работать в штатном режиме.