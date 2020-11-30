В аэропорту Москвы обнаружили сумку с повышенной радиацией

Сотрудники московского аэропорта Шереметьево обнаружили в помещении сумку с повышенным радиационным фоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По информации источника, датчики радиационной безопасности сработали во время сортировки багажа. Работникам аэропорта пришлось поместить сумку, уровень радиация в которой превышал допустимые нормы, в специальное помещение.

Как заверили представители авиагавани, угрозы персоналу и пассажирам не наблюдается. «Аэропорт работает в штатном режиме, эвакуация не производится. Специальными службами проводится радиационная разведка и дополнительные замеры», — заявил собеседник агентства.

В феврале сообщалось, что россиянка попыталась пронести на территорию московского аэропорта Шереметьево сумку, в которой находилось полсотни патронов. Задержанная предположила, что боеприпасы могли принадлежать ее отцу, который умер 20 лет назад, однако не уточнила, как именно они могли оказаться в ее сумке.