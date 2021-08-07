Врач рассказал о причинах суперраспространения COVID-19

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков объяснил, как один заболевший мог заразить 1,5 тысячи человек новой коронавирусной инфекцией. Его слова приводит телеканал «360».

По словам Шункова, организм заболевшего мог создать благоприятные условия для быстрой репликации вирусных частиц и их большого выброса во внешнюю среду. «Может быть так, что заболевший (суперраспространитель) в силу своего образа жизни и трудовой деятельности посещает места массовых скоплений, где социальная дистанция не соблюдается и люди регулярно находятся в одном месте. Это может быть автобус, электричка или офисы, где много людей сидят за одним столом», — рассказал врач.

Он добавил, что вычислить суперраспространителей достаточно проблематично, поскольку в начале пандемии большинство организаций не могли точно определить контакты инфицированного сотрудника. Более того, специально выявлением суперраспространителей «никто не занимался».

«Бывало так, что отстраняли здоровых, которые, вероятнее всего, могли заразиться, и оставляли на работе контактных, которые в итоге заболевали. И цепочка заражений продолжалась», — прокомментировал он.

Шунков заключил, что в среднем один заболевший COVID-19 заражает трех человек. Такой метод распространения заболевания характерен и для других инфекций группы ОРВИ.

Ранее сообщалось, что COVID-19 начал быстрее распространяться из-за мутации, поэтому третья волна является более агрессивной. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

