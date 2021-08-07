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В «Векторе» рассказали о максимальном случае суперраспространения COVID-19

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Максимальный случай суперраспространения коронавируса в России был зафиксирован, когда один человек заразил инфекцией 1,5 тысячи других. Об этом заявил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов, передает ТАСС.

Семенов отметил, что в среднем больной COVID-19 человек может заразить от двух до трех человек, а при «дельта»-штамме — от пяти до шести. Эксперт пояснил, что инфекция распространяется при социальных контактах. Он добавил, что если гражданин не соблюдает социальную дистанцию и не носит маску, а потом при плохом самочувствии садится в переполненный вагон метро или приходит на работу, начиная обниматься с коллегами, то у него есть шанс стать суперраспространителем.

Ранее Семенов рассказал, что доля суперраспространителей коронавируса, которые заражают вирусом больше среднестатистической нормы, в некоторых регионах России может достигать 80 процентов и более. По его словам, определить их точное количество представляется довольно трудной задачей, так как картина в разных регионах пестрая.

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