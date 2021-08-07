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В России дрон спас тонущего человека

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Фото: instagram.com/admanapa/

В Анапе благодаря дрону был спасен тонущий в море человек, рассказала администрация курортного города в своем Instagram-аккаунте.

По их словам, днем 7 августа на центральном пляже Анапы молодой человек заплыл слишком далеко в море и начал тонуть. Его вовремя заметили с помощью специальной системы мониторинга. К тонувшему вылетел дрон со спасательным жилетом и сбросил его туристу.

Молодой человек продержался на жилете до прибытия спасателей на катере. На берегу ему оказали необходимую помощь — измерили давление и остановили кровотечение из носа. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

В администрации добавили, что дроны-спасатели заступили на службу на пляжах Анапы в этом году. Разработанный вместе с институтом проблем РАН проект, по их словам, не имеет аналогов в России.

В 2018 году сообщалось о похожем случае в Австралии. Дрон сбросил тонущим в море специальный плот, на котором они спаслись. Но тогда спасение вышло случайным.

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