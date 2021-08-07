Американцам порекомендовали срочно покинуть Афганистан

Посольство США в Кабуле призывало соотечественников немедленно покинуть Афганистан. Об этом сообщается на официальном сайте посольства США в Афганистане.

Госдепартамент США опасается за американских граждан, которые могут стать жертвами боевиков «Талибана» (движение запрещено в России). Поэтому представители посольства рекомендуют гражданам США воспользоваться коммерческими рейсами и покинуть страну.

Согласно сообщению, посольство ограничено в ресурсах и не может обеспечить транспортировку американцев из Афганистана. Сотрудники дипмиссии США также сообщили, что граждане, у которых нет средств на покупку билета в Америку, могут обратиться за кредитом на репатриацию в посольство.

В случае организации официального эвакуационного рейса посольство уведомит соотечественников.

Ранее сообщалось, что представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) заявили, что взяли контроль над еще одной из 34 провинций Афганистана — боевики захватили Джаузджан на севере страны. Министерство обороны Афганистана заявляло о надежной защите столицы Джаузджана — Шибергана, где происходили сражения бойцов «Талибана» и правительственных войск.

