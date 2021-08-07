Член Центрального штаба ОНФ оценил идею Шойгу построить в Сибири новые города

Член Центрального штаба ОНФ, руководитель Центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Михаил Киселев прокомментировал идею министра обороны России Сергея Шойгу построить в Сибири пять городов. По его словам, в Сибири необходимо строить большие агломерации, которые будут способствовать развитию региона. Об этом сообщает Regnum.

Киселев полностью поддержал данную инициативу Шойгу, как и все остальные масштабные проекты министра. По его словам, Шойгу «знает и умеет организовывать большие федеральные проекты, и здесь действительно никто не может с этим поспорить».

«Когда он говорит что-то, это имеет вес и основание под собой. С точки зрения того, что он сказал по развитию Сибири, то действительно здесь необходимо развитие агломераций, достаточно больших, и это такая важная составляющая, которая может дать дополнительную силу в развитии Сибири», — сказал он.

Киселев добавил, что подобные большие инфраструктурные проекты важны, поскольку, когда они реализовываются, дают «дополнительно новую жизнь городам и тем территориям, на которых это происходит».

Руководитель «Российских студенческих отрядов» добавил, что молодежь с удовольствием примет участие в реализации этого глобального проекта.

Ранее сообщалось, что архитектор-урбанист Андрей Иванов оценил идею министра обороны России Сергея Шойгу по строительству в Сибири нескольких новых крупных городов. По мнению специалиста, это совершенно невозможно.