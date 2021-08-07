Жители российского региона пожаловались на нашествие змей

В поселке Березовка Калининградской области наблюдается нашествие змей. Об этом сообщает телеканал Каскад.

Жители поселка пожаловались, что рептилии не дают спокойно выйти на улицу на протяжении двух месяцев. Как выяснили специалисты калининградского зоопарка, большинство змей — обыкновенные ужи. Однако очевидцы также зафиксировали на видео гадюку, ползающую по дороге. Уточняется, что змеи встречаются не только на улице или на участках. Зачастую пресмыкающихся видят у расположенной в поселке братской могилы. Это беспокоит жителей, поскольку в Березовке много детей, которые гуляют в непосредственной близости от змей.

Как отметил герпетолог Александр Хлевтов, укус змеи не так опасен для человека, как кажется. Он подчеркнул, что смертельные случаи бывают крайне редко. В основном они происходят из-за анафилактического шока, который укус гадюки может вызвать в организме человека, пояснил эксперт. Директор калининградского зоопарка Светлана Соколова, специалисты подготовят рекомендации для администрации поселка. Также она посоветовала жителям производить регулярный покос травы, не допускать складирования досок, мусора и компоста, поскольку змеи любят подобные места.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон из ледников в Каскадных горах выползли миллиарды загадочных ледяных червей.