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Жители российского региона массово пострадали от укусов опасных пауков

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Фото: Reuters

В Волгоградской области россияне массово пострадали от укусов смертельно опасных пауков. Об этом сообщает «Волгоградская правда».

Жертвами членистоногих стали как минимум 30 человек в Волгограде, Светлом Яре и Среднеахтубинском районе. В частности, в городские медицинские учреждения доставили 16 человек после укуса паука Сака и 14 — каракуртов (пауков из вида черная вдова). Помимо этого зарегистрированы амбулаторные обращения.

Как рассказал РИАЦ заведующий Центром острых отравлений ГУЗ «ГКБ СМП № 25», врач-токсиколог высшей категории Сергей Ларионов, паук Сак не представляет смертельной опасности для человека. Однако его укус может подорвать здоровье. В месте укуса появляются колющие и жгучие боли, позже появляется отек, тошнота, общая слабость.

Врачи призвали горожан незамедлительно обращаться за медицинской помощью, особенно при наличии сопутствующих заболеваний. Лечение в стационаре обычно занимает 3-7 дней, однако при тяжелых случаях время госпитализации может быть увеличено до 10-14 дней. Пациентам оказывается вся необходимая помощь, они проходят дезинтоксикационную, метаболическую и симптоматическую терапию.

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