Ядовитые пауки и змеи заполонили российский регион

В Ростовской области в последнее время наблюдаются значительные перемены в составе фауны, в частности, российский регион заполонили ядовитые пауки и змеи. Об этом пишут «Аргументы и факты Ростов» со ссылкой на пресс-службу Южного научного центра РАН.

Как рассказал изданию кандидат биологических наук Валерий Стахеев, в области наблюдается прирост численности каракуртов — пауков из вида черная вдова. Раньше он встречался только на границе с Калмыкией и на побережье Таганрогского залива, но из-за потепления начал расселяться по всей территории Ростовской области.

Примечательно, что распространению паукообразных способствует и сам человек: этот смертельно опасный вид водится на свалках и в мусорных залежах, питаясь живущими там насекомыми. Каракурт может напасть на человека даже при случайном контакте. Его яд парализует дыхательный центр в продолговатом мозгу, укус может привести к смерти.

Кроме того, из-за потепления в регионе стали активнее проявлять себя и змеи. Они часто стали заползать в жилые дома. Также жители сельскохозяйственных территорий столкнулись с прежде не обитающими в области мраморным клопом и двумя новыми видами мышей.

Ранее сообщалось, что строительство первого европейского завода Tesla забуксовало в Германии из-за новой проблемы, с которой столкнулся американский производитель электрокаров. Административный суд Франкфурта-на-Одере приостановил вырубку леса под стройплощадку из-за угрозы обитающим в этой области змеям и ящерицам. Работы могут привести к исчезновению их популяций.