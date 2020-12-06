Гигантский паук под ручкой автомобиля ужаснул пользователей сети

Жительница Австралии Кристин Джонс (Christine Jones) обнаружила гигантского паука под ручкой припаркованного автомобиля, после чего неделю не могла подойти к транспортному средству. На ее историю обратил внимание таблоид The Sun.

Австралийка призналась, что заметила членистоногого в самый последний момент и успела отдернуть руку. Сначала она приняла паука за волосатых гусениц, однако позже признала в животном крабового паука, известном в англоязычных странах как паук-охотник. Определить вид паука ей помогли в соцсети, куда женщина выложила фотографию.

Ее пост ужаснул многих комментаторов: пользователи писали, что вид паука вызывает у них тревогу, а столкновение с ним довело бы их до сердечного приступа. Другие юзеры пожалели паука, предположив, что под ручкой машины он хотел спрятаться от жары. «Бедняжка, возможно, получил ожоги от металла автомобиля и искал тени, а в итоге и застрял там», — добавил один из комментаторов.

Размер гигантских крабовых пауков может достигать 30 сантиметров. В основном такие пауки питаются насекомыми, однако иногда крупные особи едят небольших позвоночных вроде лягушек, птиц, мышей, ящериц и даже змей. Отмечается, что до пауков лучше не дотрагиваться, так как они крепко вцепляются в руку, а при попытке стряхнуть могут укусить. Их яд не опасен для человека, однако может вызвать головные боли, рвоту и учащенное сердцебиение.

Ранее австралийская покупательница Кэти Принг (Katie Pring) нарвалась на крупного паука во время шопинга в популярном магазине. Она захотела купить нижнее белье и отправилась в масс-маркетовый магазин Kmart. Вскоре она заметила гигантского крабового паука в чашке одного из бюстгальтеров, висящих на витрине.