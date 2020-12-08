Проблемный завод Tesla в Европе забуксовал из-за змей

Строительство первого европейского завода Tesla забуксовало в Германии из-за новой проблемы, с которой столкнулся американский производитель электрокаров. Административный суд Франкфурта-на-Одере приостановил вырубку леса под стройплощадку из-за угрозы обитающим в этой области змеям и ящерицам. Об этом пишет издание Tagesspiegel.

Американский производитель электрокаров ранее получил от местных властей разрешение на дополнительную вырубку почти 83 гектаров леса для строительства складских помещений и прокладывания канализационных коммуникаций. Однако против разрешения выступили экологи из «Союза охраны природы и биоразнообразия» (NABU) и «Зеленой лиги». Они заявили, что работы могут привести к уничтожению популяций медянок и прытких ящериц.

В Tesla заверили, что в рамках подготовки к строительным работам за два месяца уже отловили всех животных и переселили их. Однако экологи сочли невозможным завершение столь масштабных работ в короткие сроки. Глава NABU Кристиан Шредер со ссылкой на экспертов указал, что всех животных невозможно поймать даже после двух лет интенсивной ловли.

Это не первая проблема, с которой Tesla столкнулась в Германии. Ранее местные жители уже жаловались на американскую компанию местным властям из-за вырубки лесов, а также высказывали опасения по поводу сокращения водных ресурсов из-за большого предприятия поблизости. Компании пришлось пойти на уступки экологам и пересмотреть планы по забору воды и выбросам отходов.